Pojechał za ukochaną do Rosji. Teraz Amerykaninowi grozi siedem lat

Portal Mediazona, który również opublikował te informacje, podał, że sierżant Gordon Black przybył do Rosji, aby odwiedzić kobietę, z którą miał romans podczas swojej służby w Korei Południowej. Wykorzystał na to urlop, nie informując o swoich planach przełożonych. Po zakończeniu służby w Korei Południowej miał wrócić do Teksasu, ale zamiast tego postanowił podążać za swoją byłą dziewczyną do Władywostoku. Tam został aresztowany pod zarzutem okradzenia swojej partnerki.