Wypadek w Kościerzynie. Dwumiesięczne dziecko zmarło w szpitalu

Do wypadku doszło w poniedziałek na drodze krajowej nr 20. Podczas wyprzedzania doszło do czołowego zderzenia. Do szpitala trafiło sześć osób, w tym dwoje dzieci. Mimo reanimacji nie udało się uratować życia niemowlęcia.

Do wypadku doszło w Kościerzynie na drodze krajowej nr 20 (WP.PL)

Tragedia miała miejsce na drodze krajowej nr 20, na trasie Kościerzyna-Łubiana. 29-latek podczas wyprzedzania zderzył się czołowo z innym autem - podaje portal koscierski.info. Mężczyzna podróżował wraz z żoną i dwojgiem dzieci. Za kierownicą drugiego samochodu siedział 61-latek, który jechał z małżonką.

Wszyscy uczestnicy zdarzenia trafili do szpitala. Wśród poszkodowanych jest dwoje dzieci. 2-miesięczne dziecko zostało przetransportowane helikopterem LPR do szpitala. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. W ciężkim stanie jest również 4-latek. Dokładne przyczyny o okoliczności wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratora. Wszyscy kierowcy byli trzeźwi.

Źródło: koscierski.info