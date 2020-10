Wypadek śmiertelny w Niepołomicach. Pijany kierowca BMW potrącił pieszego na pasach i uciekł

Sprawcą śmiertelnego potrącenia okazał się 46-letni mieszkaniec Krakowa, który trafił do policyjnej izby zatrzymań. Odpowie on za kierowanie w stanie nietrzeźwości, spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, a także ucieczkę z miejsca zdarzenia, za co grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.