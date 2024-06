Wypadek w pobliżu Gołdapi. Media: Za kierownicą Sébastien Ogier

Ogier dwukrotnie w karierze wygrywał ORLEN Rajd Polski (w 2014 i 2015 r.). - Nie mogę się doczekać powrotu na trasy ORLEN 80. Rajdu Polski. To zawsze był rajd, który sprawiał mi sporo frajdy. Pozostawił we mnie bardzo dobre wspomnienia. To też bardzo szybki rajd. Trasy nie są szerokie, ale za to nawierzchnia jest dość miękka i piaszczysta. Dlatego miejscami może sprawić niespodziankę - mówił kierowca w rozmowie z WP Sportowe Fakty.