Wypadek radiowozu. Trzy osoby trafiły do szpitala

Do wypadku doszło na drodze wojewódzkiej nr 109, w miejscowości Górzyca w powiecie gryfickim (woj. zachodniopomorskie). Ranne zostały trzy osoby.

Podkom. Zbigniew Frąckiewicz, oficer prasowy KPP w Gryficach. poinformował, że do zdarzenia drogowego z udziałem policyjnego radiowozu i samochodu osobowego doszło ok. godz. 15.30. W wypadku ranni zostali dwaj policjanci oraz kierowca samochodu osobowego. Przetransportowano ich do szpitala.