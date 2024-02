Bulwersujące zachowanie policji. Wszystko nagrała kamera

Policja co rusz podkreśla, że nie ma tolerancji dla piratów drogowych i wyprzedzania na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi. Dlatego we wszystkich miastach co rusz mundurowi prowadzą akcje, w tym z wykorzystaniem dronów, typu "Bezpieczny pieszy". Tymczasem okazuje się, że ci, którzy stoją na straży prawa, nie zawsze sami stosują się do przepisów.