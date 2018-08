Wypadek podczas kolonii. Chłopiec wypadł przez okno

W poniedziałkowy wieczór doszło do groźnego wypadku podczas kolonii w miejscowości Szalowa pod Gorlicami w województwie małopolskim. Dziewięcioletni chłopiec wypadł przez okno znajdujące się na pierwszym piętrze budynku.

Do nieszczęśliwego wypadku doszło najprawdopodobniej podczas niewinnej zabawy. Przebywające na obozie sportowym dzieci bawiły się w chowanego. Dziewięcioletni chłopiec, na co dzień mieszkający w województwie mazowieckim, chciał się najpewniej schować za firanką. Zachwiał się, stracił równowagę i wypadł przez okno. Na miejsce nieszczęśliwego wypadku błyskawicznie wezwano pogotowie ratunkowe. Ratownicy stwierdzili, że dziecko ma złamanie otwarte oraz wstrząs mózgu. Niezwłocznie podjęto decyzję o wezwaniu śmigłowca ratunkowego, który wylądował na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szalowej, a następnie przetransportował dziewięciolatka do uniwersyteckiego szpitala specjalistycznego w Krakowie-Procimiu. Chłopiec przez cały czas był świadomy. Stan dziecka jest poważny, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.