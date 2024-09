Wypadek na Trasie Łazienkowskiej. Trzaskowski reaguje

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zareagował na tragiczny wypadek, do którego doszło na Trasie Łazienkowskiej w stolicy. "Do takich sytuacji nie może dochodzić na naszych ulicach, dlatego cały czas pracujemy nad konkretnymi rozwiązaniami. (...) Nie ma zgody na to, aby nasze ulice były torami wyścigowymi!" - napisał.