Wypadek na Dunaju w Budapeszcie. "Nie pamiętam takiej tragedii"

Po tragedii na Dunaju w Budapeszcie przeprawa przez rzekę jest dziś niemożliwa. Władze zakazały wypływania wszystkim jednostkom. "Nic podobnego nie wydarzyło się tu, od kiedy pamiętam" – mówi Wirtualnej Polsce Melinda Farkas z biura podróży "Jam Events&Travel" w Budapeszcie.

"Tragedia, jakiej w Budapeszcie nie było"

– Mamy mnóstwo grup z Polski. Wycieczki przyjeżdżają do nas, my organizujemy atrakcje już tu, na miejscu. Zgłaszamy się do firmy, która dysponuje zwykle 5-10 statkami. Większość rejsów jest organizowana wieczorami – relacjonuje nasza rozmówczyni.

Godzinna przejażdżka po rzece to standard. Jest też opcja dwóch godzin na wodzie, z kolacją i drinkiem.