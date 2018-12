Wypadek na drodze krajowej nr 78 w Porębie. Zderzyły się ciężarówki, są ranni

Duże utrudnienia w ruchu spotkają kierowców na DK78 w miejscowości Poręba (woj. śląskie). Zderzyły się tam dwie ciężarówki. Do szpitala został odwieziony kierowca tira i policjant kierujący ruchem.

Do wypadku doszło w środę około godziny 5.30 - donosi dziennikzachodni.pl. Na łuku drogi krajowej nr 78 w Porębie, tuż przed zjazdem na Żelisławice, zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Jeden z tirów wpadł do rowu. Ranny kierowca został przewieziony do szpitala.