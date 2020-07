Wypadek na DK1. Kierowca cysterny usłyszał zarzut

Do wypadku na DK1 w Bogusławicach koło Częstochowy doszło w czwartek po południu. Zderzyły się tam ciężarówka, cysterna i autokar. Jedna z ciężarówek spłonęła. Ranne zostały 32 osoby - sześć z nich odniosło poważne obrażenia.

Kierowca cysterny, 51-letni mieszkaniec województwa śląskiego, przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia.

Wypadek na DK1. Kierowca: na chwilę odwróciłem wzrok

Kierowca wyznał podczas składania wyjaśnień, że na chwilę odwrócił wzrok, bo w bocznym lusterku zauważył, że coś dzieje się z jego autem. To wystarczyło, by doszło do wypadku.