Wypadek na A4. Tworzy się korek gigant

Mowa o trasie od Opola do Wrocławia. Jadącym tamtędy kierowcom zaleca się zjazd z autostrady i kierowanie się na Oławę. To kolejny groźnie wyglądający wypadek, który zdarzył się w ostatnim czasie na tej trasie. W niedzielę na autostradzie zapalił się samochód przewożący butle z gazem do klimatyzacji. Pomimo szybkiej akcji straży pożarnej, jadąca autem pasażerka zmarła, a poparzony kierowca trafił do szpitala.