Wypadek autokaru na A4. Premier Mateusz Morawiecki zabiera głos

Jarosław Kaczyński na eurodeputowanego? Leszek Miller zabrał głos

Kaszyce. Wypadek na A4. "14 osób jest w stanie ciężkim"

Do tragicznego w skutkach wypadku na autostradzie A4 doszło w nocy z piątku na sobotę. Autokar przewożący 57 obywateli Ukrainy udawał się w stronę wschodniej granicy Polski. Pojazd wbił się z dużą siłą w barierki energochłonne i wpadł do przydrożnego rowu. Wskutek wypadku śmierć poniosło co najmniej 6 osób, a kolejnych 40 zostało rannych.