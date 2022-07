Wypadek autobusu z dziećmi na Zakopiance

Do wypadku doszło we wtorek około godziny 12 na odcinku Zakopianki na południe od Krakowa. Kierowca autokaru, którym podróżowało 42 dzieci i pięcioro opiekunów, uderzył w auta, które jechały przed nim. Do wypadku doszło tuż przed przejściem dla pieszych w miejscowości Gaj.