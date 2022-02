Wypadek autobusu w Warszawie. Kierowca przyznał się do winy

Do wypadku na moście Grota-Roweckiego w Warszawie doszło w czerwcu 2020 r. Kierowca miejskiego autobusu firmy Arriva, Tomasz U., prowadził pojazd pod wpływem amfetaminy, co zeznał przed sądem. Mężczyzna nie wykonał manewru zmiany pasa, przez co doszło do zderzenia pojazdu z barierami energochłonnymi. Autobus przerwał się na przegubie, a jego przednia część spadła na Wisłostradę. W wypadku zginęła starsza kobieta, a 18 osób zostało rannych.