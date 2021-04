Wyobrażenie abpa Jędraszewskiego. Zamiast Jezusa, przed Piłatem stanęła ciężarna

Abp Marek Jędraszewski o Piłacie i mainstreamowych mediach

Jędraszewski opisał wiernym w szczegółach swoje przemyślenia na temat alternatywnej wersji sądu Piłata. Arcybiskup mówił o ciężarnej kobiecie, w której łonie jest dziecko, przeciwko któremu "sprzysięgli się wielcy tego świata". - Chodziło o to, ażeby kobieta, w której łonie to dziecko już się poczęło i pełne ufności w jej opiekę miało przez dziewięć miesięcy wzrastać aż do dnia swych narodzin, mogła w dowolnej chwili tej opieki odmówić, a dziecko kazać zabić - mówił duchowny.