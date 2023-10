Wyniki wyborów. Władysław Kosiniak-Kamysz z mandatem wyrwanym PiS

W okręgu tarnowskim (numer 15) znane są już wyniki wyborów. PKW podała dane ze 100 proc. obwodów do głosowania. Najwięcej mandatów powędruje do Prawa i Sprawiedliwości, które zdobyło 48,67 proc. głosów. Mandat w tego okręgu trafi m.in. do Władysława Kosiniaka-Kamysza, lidera Polskiego Stronnictwa Ludowego.