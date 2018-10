Wyniki wyborów samorządowych. PKW publikuje dane

Nadal nie znamy wszystkich wyników wyborów do sejmików, ale co jakiś czas pojawiają się informacje dotyczące konkretnych województw. Sytuacja jasna jest już w kilku miejscach. Jedno jest pewne – PiS będzie rządziło w większej liczbie województw, niż obecnie.



Pierwsze wyniki w wyborach do Sejmików spłynęły z województw opolskiego i podlaskiego. Na Opolszczyźnie wygrała Koalicja Obywatelska zdobywając 29,45 proc. głosów (13 miejsc w sejmiku). Drugie PiS cieszy się poparciem 25,77 proc wyborców, co dał mu 10 mandatów. Dla Mniejszości Niemieckiej przypadnie 5 miejsc (14,64 proc.), a dla PSL 2 miejsca (10,72 proc.).

Województwo podlaskie - wygrywa PiS

W województwie podlaskim zwycięzcą jest PiS z poparciem 41,64 proc. wyborców, co dało partii 16 mandatów. To gwarantuje PiS samodzielne rządy w sejmiku. KO uzyskała poparcie 24,14 proc. i 9 mandatów, a PSL 15,66 proc. i 5 mandatów.

Województwo lubuskie - wygrywa KO

PKW opublikowała też wyniku wyborów do sejmiku w województwie lubuskim. Tam wygrała KO z wynikiem 29,92 proc. (11 miejsc). PiS zdobył poparcie 25,11 proc. wyborców (9 miejsc), Bezpartyjni Samorządowcy 13,17 proc. (4 miejsc), PSL 12,43 proc. (4 miejsca), a SLD Lewica Razem 9,59 proc. (2 miejsca).

Województwo podkarpackie - wygrywa PiS

Już wcześniej PiS rządził w tym województwie, ale tym razem sukces jest ogromny. W wyborach do sejmiku na PiS zagłosował co drugi wyborca (52,25 proc.), co dało partii 25 miejsc. KO zdobyła 13,44 proc. poparcia, które przekłada się na 5 mandatów, a PSL 11,88 proc., czyli 3 mandaty.