Wyniki wyborów prezydenckich 2020. Jerzy Owsiak gratuluje Rafałowi Trzaskowskiemu. "Ja momentami nie wyrabiam"

"Dziękuję, że był Pan z nami podczas tej srogiej i chaotycznej drogi do wyborów. Dzięki za furę uśmiechu i dobrych oraz kulturalnych słów. Ja momentami nie wyrabiam i w słowach nie przebieram, dlatego potrafię docenić to, co płynie do moich uszu z politycznej sceny. Tak łatwo przecież nienawidzić i rozsiewać złość i upokorzenie" - napisał na Facebooku aktywista.