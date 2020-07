Wyniki wyborów prezydenckich. 2020. "Agata Kornhauser-Duda wartością dodaną w kampanii"

skoro Małgorzata trzaskowska nie była dodatkiem to może w drugą stronę to może Agata kornhauser-duda która nie pojawiała się tak często w tej kampanii spowodowała że tych głosów and ludzie brakuje żeby móc mówić z pełnym spokojem wygrałem Myślę że ani jedna Ani druga pierwsza dama od małżonka tutaj nie były te takim decydującymi czynnikami na Zwycięstwa bo porażkę kandydata Ale niewątpliwie Agata kornhauser-duda kiedy już zaczęła się wypowiadać na tym finiszu ostatnim dniu pan pani teraz zresztą to se Widzieliśmy już po ogłoszeniu wstępnych wyników widać że jest wartością dodaną Andrzeja Dudy że ewidentnie i słowa nich wypowiedzi jej charakter i też stanowczość pewna ale w dobrym tego słowa znaczeniu mogłem dzisiaj bardzo duży dużą pomocą gdyby była w kampanii używana Wcześniej oczywiście pierwsza ma Taki format prezydentury wybrała bardziej społeczny wycofany i przez pięć lat Konsekwentnie się go trzymała więcej Trudno jakieś takie metab zarzuty do nich krytykować w tej chwili natomiast widziałem po elektoracie Prawa i Sprawiedliwości taki rodzaj oczekiwania a właściwie wyrazu za widzenia że tak dobrze się zaprezentowała w tym ostatnim dniu to może warto chociaż żeby ostatnim tygodniu była części przy mężu No ale to są rzeczy które tak naprawdę rozstrzyga hannstar i sami kandydaci w swoich urodzinach by na to nie mamy wpływu co najwyżej możemy oceniać pośrednio poprzez poprzez skutki ale ewidentnie na końcówka należała do kobiet kandydatach i przy obecnym prezydencie natomiast nie wiem na ile można powiedzieć że ona coś zmieniły bo były po prostu za krótko w tej kampanii