Wyniki wyborów do Europarlamentu. Joachim Brudziński w wyśmienitym humorze

Wyniki wyborów do Europarlamentu 2019 cieszą Joachima Brudzińskiego. Polityk nie krył radości podczas porannej rozmowy w RMF FM. Śmiał się, że przyszedł na piechotę, a nie przyleciał Black Hawkiem. A przez tę maszynę PiS musiał się podczas kampanii wyborczej tłumaczyć.

Wyniki wyborów do Europarlamentu 2019 mówią jasno: PiS jest zwycięzcą . Co o tym przesądziło? Joachim Brudziński bez zastanowienia odpowiedział: Jarosław Kaczyński .

Brudziński nie umiał powstrzymać uśmiechu. Już na początku rozmowy powiedział, że przyszedł piechotą, bo "byłby problem, żeby wylądować Black Hawkiem". Przypomnijmy, że Marek Opioła wykorzystał maszyny do spotu wyborczego. Politycy, dziennikarze i internauci byli oburzeni. Władze PiS zdecydowały o odwołaniu Opioły z komisji ds. służb specjalnych.

Zobacz także: Wybory do Europarlamentu. Spięcie w studiu między Winnickim, Radziwiłem a Bartoszewskim

Co teraz? - W dużych miastach mamy jeszcze kawał roboty do zrobienia przed wyborami jesiennymi. I będziemy tę parce wykonywać. Pokora i ciężka praca - to dało nam zwycięstwo i mam nadzieję, że nikt syndromu - używam czasem takiego określenia w mojej partii - syndromu zerwanej baretki po tym wyniku satysfakcjonującym i bardzo dobrym... - mówił Brudziński.