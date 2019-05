Wyniki wyborów do Europarlamentu 2019. Wiosna Roberta Biedronia. To on cieszył się najbardziej

Ledwie przekroczony próg wyborczy, ale feta godna absolutnego zwycięstwa. Największą radość wyniki wyborów wywołały w sztabie Roberta Biedronia.

Mało tego, podane rezultaty to wyniki sondażowe, co oznacza, że sytuacja może się jeszcze zmienić. Statystyczny błąd wyników sondażowych to około 3 proc. Znaczy to, że przekroczenie progu wyborczego przez Wiosnę nie jest wcale pewne.