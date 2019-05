Wyniki wyborów do Europarlamentu 2019. Krystyna Janda skrytykowana za rysunek

Jak zwykle z wyników wyborów do Europarlamentu nie każdy jest zadowolony. W szczególny sposób upust swojemu rozczarowaniu daje Krystyna Janda. Aktorka umieściła w sieci prześmiewczy rysunek i została za to mocno skrytykowana. Więc go usunęła.

Krystyna Janda jest znana z niechęci do PiS-u. Zarzucono jej, że posunęła się za daleko (Agencja Gazeta, Fot: Martyna Niećko)

"Promowanie uprzedzeń wobec biednych niewiele się różni od promowania uprzedzeń wobec innych narodów. Trzeba to jasno i otwarcie powiedzieć bez owijania w bawełnę: Krystyna Janda jest rasistką. Liczę na reakcje ludzi kultury" - napisał na Twitterze miejski aktywista Jan Śpiewak.

Do wypowiedzenia ostrych słów w kierunku uznanej aktorki skłonił go jeden z jej ostatnich wpisów. Janda umieściła na Facebooku prześmiewczy rysunek. Widać na nim mężczyznę z niebieskim garniturze, który trzyma nad głową starszej pani z chustką na głowie banknot o nominalne "100".

Kobieta wpatruje się z zachwytem w pieniądze, składając ręce w geście podziękowania. Przy jej pasie zawieszony jest różaniec.

"Na serio pani uważa, że gardzenie ludźmi to dobry trop?" - napisał w komentarzach pod rysunkiem jezuita o. Grzegorz Kramer. Po fali krytyki rysunek zniknął z profilu Jandy.

Wyniki wyborów do Europarlamentu. Wygrał PiS

Oto oficjalne wyniki wyborów do czwartych w historii Polski wyborów do Parlamentu Europejskiego:

PiS - 45,38 proc.

KE - 38,47 proc.

Wiosna - 6,06 proc.

Konfederacja - 4,55 proc.

Kukiz'15 - 3,69 proc.

Lewica Razem - 1,24 proc.

Frekwencja wyniosła 45,68 proc, co stanowi rekord.