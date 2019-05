Wyniki wyborów do Europarlamentu 2019. Konfederacja wielkim zaskoczeniem

Wyniki wyborów do Europarlamentu 2019. Konfederacja zdobyła ponad 6 proc. głosów w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Koalicja Janusza Korwina-Mikkego, Grzegorza Brauna, Piotra Liroy-Marca oraz Kai Godek jest czwartą siłą w polskim zestawieniu.

- Nasz sukces widać po naszych znajomych, po naszych rodzinach i przyjaciołach i na ulicach, podczas spotkań z Polakami. W sondaże możemy nie wierzyć, ale my to widzimy w Polsce, widzimy, że społeczeństwo uwierzyło w realizację idei prawicowej, idei konserwatywno-liberalnej, idei narodowej - dodał Kulesza.

Do Prawa i Sprawiedliwości zwrócił się Grzegorz Braun, jedne z liderów formacji Konfederacja. - Kochane PiS-iory. Niechaj nikt wam nie wmawia, że to Konfederacja zabiera głosy i zwycięstwo PiS-owi. To my wywołaliśmy rząd do tablicy i po latach udawania, że nie ma tematu zaczęli mówić o roszczeniach i propagandzie LGBT. To nasza zasługa - podkreślił Braun.