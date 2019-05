Wyniki wyborów do Europarlamentu 2019. Jest sondaż Late poll z godz. 24

Rośnie przewaga PiS nad KE. Po pierwszych wynikach wyborów do Parlamentu Europejskiego różnica wynosiła 3,3 pkt. proc. Wyniki Late poll z godz. 24 wskazują, że Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło z wynikiem 43,1 proc. Koalicja Europejska uzyskała 38,4 proc.

PiS ma kolejne powody do zadowolenia. Wstępne wyniki wyborów do Europarlamentu dawały partii Jarosława Kaczyńskiego zwycięstwo z poparciem 42,4 proc. Według sondażu Late poll z godz . 24 Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 43,1 proc. Ten wynik oznacza, że przewaga nad Koalicją Europejską się powiększa.

Pierwsze wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego dawały KE 39,1 proc. poparcie. Sondaż Late poll - 38 ,4 proc. Minimalnie wzrosło poparcie dwóch kolejnych komitetów wyborczych - o 0,1 proc. Wynik Wiosny Roberta Biedronia i Konfederacji wynosi teraz odpowiednio 6,7 oraz 6,2 proc.

Wyniki Late poll nie zmieniają liczby mandatów do PE . Prawo i Sprawiedliwość wprowadzi 24 europosłów, a Koalicja Europejska 22 . Z list Wiosny Roberta Biedronia i Konfederacji do Parlamentu Europejskiego wejdzie 3 europarlamentarzystów.

W porównaniu do pierwszych wyników wyborów do Europarlamentu stracił Kukiz'15, który mógł mieć nadzieję na przekroczeniu progu wyborczego. Poparcie spadło jednak z 4,1 do 3,8 proc. Minimalny wzrost zanotowała Lewica Razem, o 0,1 proc. na 1,3 proc.