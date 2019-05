Wybory do Europarlamentu 2019. Polska frekwencyjnym prymusem regionu

Rekordowa mobilizacja wyborców sprawiła, że polska frekwencja w wyborach do Europarlamentu była jedną z najwyższych w regionie. Na tle reszty kontynentu nadal wypadła jednak przeciętnie.

Tak dużej liczby głosujących w wyborach do Parlamentu Europejskiego jeszcze nie było. Według wyników exit poll, do urn w Polsce poszło 43 proc. uprawnionych wyborców. Jak wynik ten wygląda na tle innych krajów?

Wzrost frekwencji w porównaniu z wyborami z 2014 roku zanotowano niemal we wszystkich państwach UE. Nigdzie wzrost ten nie był tak duży jak w Polsce.

Szczególnie korzystnie polska frekwencja wygląda na tle naszych południowych sąsiadów, klasyfikujących się na samym końcu frekwencyjnego rankingu w całej UE. Na Słowacji głos oddało 20 proc. wyborców, co i tak było dobrym wynikiem na tle 13 proc. w 2014. W Czechach frekwencja wynosząca 28 proc. również została uznana za przejaw aktywności obywateli. Pięć lat wcześniej wyniosła 18 proc.

Wyższy poziom uczestnictwa w wyborach był na Litwie - prawie 60 proc., jednak wpływ na to miała odbywająca się równocześnie druga tura wyborów prezydenckich. W sąsiedniej Łotwie, gdzie głosowano w sobotę, do urn poszło 27 proc. wyborców. W Estonii, gdzie można głosować także przez internet, frekwencja wyniosła ok. 37,6 proc.