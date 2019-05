Wybory do Europarlamentu 2019. Wyniki sondażowe mogą się jeszcze zmienić

Sondażowe wyniki wyborów wskazują na zwycięstwo PiS. Przewaga nad Koalicją Europejską jest jednak niewielka. Gdy opublikowane zostaną wyniki late poll i później te oficjalne, dzisiejsi zwycięzcy mogą się jeszcze zdziwić.

Średni błąd wyników sondażowych to ok. 3 proc. co oznacza, że zwycięzca wyborów do Europarlamentu może się jeszcze zmienić.