Wyniki wyborów 2020. Sławomir Nitras: atmosfera braku transparentności

Do tej pory PKW po zakończeniu głosowania organizowała kolejne konferencje prasowe z cząstkowymi wynikami wyborów. Tym razem będzie inaczej. Komisja zapowiedziała, że wystąpi przed mediami dopiero, gdy będzie znała całościowe wyniki wyborów prezydenckich.

Sławomir Nitras ma podejrzenia co do przejrzystości liczenia głosów. "Nie rozumiem decyzji Państwowej Komisji Wyborczej o tym, że nie będą podawane cząstkowe wyniki. To stwarza atmosferę braku transparentności procesu liczenia głosów" – napisał na Twitterze Sławomir Nitras.