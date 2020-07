Wyniki wyborów 2020. Ryszard Terlecki: Połowa Polaków popełnia błąd

Sztab Rafała Trzaskowskiego analizuje, czy złoży do Sądu Najwyższego protest wyborczy, w związku z licznymi nieprawidłowości, zwłaszcza przy głosowaniu za granicą. W rozmowie z mediami Ryszard Terlecki, szef klubu PiS powiedział "A niech składają. To bez sensu".

Według danych opublikowanych przez PKW w poniedziałek 14 lipca z 99,97 proc. obwodów, Andrzej Duda zdobył 10 mln 413 tys., co stanowi 51,21 proc. poparcia. Rafał Trzaskowski - 9 mln 921 tys. głosów, czyli 48,79 proc. głosów.

Zdaniem szefa klubu PiS, Ryszarda Terleckiego prezydent Duda uzyskał "wspaniały wynik". W rozmowie z "Gazetą Wyborczą" mówi, że składanie protestu wyborczego do Sądu Najwyższego w związku z nieprawidłowościami przy wyborach przez opozycję jest bez sensu. A niech składają. To bez sensu - stwierdził. Podpytywany czy jakiekolwiek protesty mogą zmienić wynik, stwierdził, że "na pewno nie".

Zapytany o to, czy będzie dekoncentracja i repolonizacja mediów odpowiedział, że "będzie wszystko, co trzeba". Wicemarszałka Sejmu podkreślił jednocześnie, że mimo iż wszyscy Polacy opowiedzieli się po stronie demokratycznej, to "połowa popełniła błąd".

Ryszard Terlecki: Opozycja nie ma już pomysłu na to, co dalej

W poniedziałek rzecznik PO Jan Grabiec zapowiedział, że Koalicja Obywatelska będzie składać protesty wyborcze. - To, co wydarzyło się za granicą to ogromny skandal. Tam, gdzie wybory organizowała PKW, przebiegały one mniej więcej w porządku. Natomiast tam, gdzie robiły to osoby podległe rządowi - była tragedia - mówił Grabiec.

Do sprawy tej odniósł się Terlecki. - Opozycja nie ma już pomysłu na to, co dalej - powiedział polityk.

