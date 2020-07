Wyniki wyborów 2020. Radosław Fogiel o kampanii. "Dobry moment, żeby stonować nastroje"

mi Państwa gościem jest Radosław Fogiel rzecznik Prawa i Sprawiedliwości czołowy członek sztabu wyborczego Andrzeja Dudy Dzień dobry panie rzeczniku moje rzeczy panie rzeczniku ogromne ogromne ale możemy już mówić o tym że Andrzej Duda wygrał wybory prezydenckie czy jednak czeka nas długa długa noc emocje dużej emocje nie opadają na przede wszystkim niesamowita frekwencja rekorda was i tak wielu Polaków jeszcze nie poszło do wyborów i za to jesteśmy bardzo wdzięczni chcę bardzo wstępne wyniki pokazują przewaga pana prezydenta Mam nadzieję że ona się utrzyma ale oczywiście czekamy oficjalne wyniki jak atmosfera w sztabie po ogłoszeniu tych wstępnych wyników wyborów prezydenckich cieszymy się z tego przewidywanego zwycięstwa a przewidywał pan tak wysoką frekwencję jednak jest rekordowa to coś nieprawdopodobnego i w porównaniu z pierwszą którą naprawdę robi wrażenie wiesz od kilku lat obserwujemy używa równa wybory ale faktycznie tak wysokie i chyba najwięksi Optymiści nieprzewidywalny może takie jeśli chodzi o przemówienie pana prezydenta Andrzeja Dudy On jest bardzo pojednawcze Andrzej dziękował Wyborczą swojego konkurenta Podziękował swojemu konkurentowi zapewnił że chciałby sobie podać rękę z Rafałem trzaskowskim czy to jest taki dobry prognostyk żeby te wybory prezydenckie zakończyły te które obserwowaliśmy w Polsce w ostatnich miesiącach się zakończyła rzeczywiście była bardzo gorąca więc myślę że to jest dobra chwila na to żeby nastroje betonować żeby pamiętać Wszyscy Jesteśmy Polakami to co mówi wielokrotnie pan prezydent pod flagą biało-czerwoną jest miejsce dla każdego i rzeczywiście mam nadzieję że po tej nocy Wyborczej będzie nie rozmawiać ze sobą Niezależnie od tego kto na kogo głosować i rzeczniku jeszcze pytanie o te nocy Wyborczą Jakie plany na te najbliższe godziny zostajecie w Pułtusku wracacie do Warszawy jak to będzie wyglądało gdzie będziecie oczekiwali na te ipsos u o 1:30 mają być podane oczywiście pan prezydent słyszeliśmy przed sekundą zaprosił pana Rafała trzaskowskiego na 23:00 do pałacu więc to oczywiście będzie wracał na Myślę że będziemy spędzać ten od przed ekranami telefonów komputerów czekając na kolejne spływająca informację Będziemy znali nazwisko nowego prezydenta Skoro dzisiaj na tych chwilę nie jest to jeszcze rozstrzygnięte to jest przez pytanie do nawet może jeszcze nie dała Państwowej Komisji Wyborczej tylko przede wszystkim do do wszystkich członków obwodowych komisji którzy przed tymi teraz Oczywiście ciężka praca i trzymamy za nich kciuki żeby pracowali szybko ale jestem zadowolony z tego wstępnego wyniku oczywiście na takie Wskazanie jest jak najbardziej optymistyczne A to ostatnie pytanie z serii pana ulubionych jest tutaj na miejscu Jarosław Kaczyński nie widziałem pana prezesa ale też niedawno dopiero dotarłem Dziękuję serdecznie za rozmowę moim i państwa gościem był Radosław Fogiel członek sztabu wyborczego pana prezydenta Andrzeja Dudy