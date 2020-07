Wyniki wyborów 2020. Przemówienie Andrzeja Dudy. Podziękował żonie, córce i wzruszonej Beacie Szydło

- Cieszę się z mojego zwycięstwa, na razie sondażowego, ale - biorąc pod uwagę poprzednie wyniki - to co do ostatecznych wyników, to widzieliście... Rozwiń