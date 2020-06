Wyniki wyborów 2020. Prezydent Andrzej Duda gratuluje konkurentom, Rafał Trzaskowski zapowiada walkę

Tegoroczna frekwencja wyborcza okazała się niemal rekordowa - wstępne szacunki wskazują na to, że 62,9 proc. uprawnionych do głosowania udało się na wybory. Najwyższa frekwencja padła w województwie mazowieckim - do urn udało się tam 68,1 proc. uprawnionych do głosowania.