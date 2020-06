Wyniki wyborów 2020. Kogo poprze Stanisław Żółtek? "Z panem Dudą chętnie bym wódkę wypił"

- Niespecjalnie mi się to podoba. Mam nadzieję, że oficjalny wynik będzie inny - powiedział Żółtek na wiecu po ogłoszeniu wstepnych wyników. Dodał jednak, że cieszy się ze wzrostu popularności jego osoby w mediach społecznościowych. - Mimo tego, że w internecie zabłysnęliśmy, zdajemy sobie sprawę, że to internet, a większość tych ludzi nie chodzi na wybory - zaznaczył polityk.

Wyniki wyborów 2020. Stanisław Żółtek poprze Andrzeja Dudę?

Skomentował też ewentualne przekazanie poparcia Rafałowi Trzaskowskiemu. - Jego mogę poprzeć, jeśli on wyrazi poparcie dla moich postulatów. Jeśli oświadczy, że jest za likwidacją podatków i zmieni swoje podejście do Unii Europejskiej, to wtedy go poprę. Ale raczej tego nie zrobi - mówił Stanisław Żółtek.