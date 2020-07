WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wyniki wyborów 2020. Ilona Łepkowska o odbiorze Małgorzaty Trzaskowskiej. "No kurczę, ona się nie uczesała nawet dokładnie " - Kampania Rafała Trzaskowskie nie była dobra. Uważam, że to jest kolejna położona kampania - powiedziała w „Poranku powyborczym" WP Ilona... Rozwiń Ale ja uważam że kampania Rafała t … Rozwiń Transkrypcja: Ale ja uważam że kampania Rafała trzaskowskiego nie była dobra ja uważam że to jest kolejna położona kampania to nie no właśnie dlaczego dlaczego była to położona kampania Kiedy rozmawialiśmy 2 tygodnie temu po tej pierwszej turze wyborów mówiła pani że Rafał Trzaskowski powinien bardziej uprościć się Przekaz i bardziej docierać do Tychy wyborców Wiejskich małomiasteczkowy pytanie czy udała jeżeli mówi pani o błędach no to jakie błędy popełnione w tej takich ładnych było to że przede wszystkim mówiąc pewne rzeczy pośrednio palił rządy PiSu Czyli mówiąc nie zabierzemy wam 500 plus nie podwyższymy znowu wieku emerytalnego 13 emerytura jest niezagrożona i to co mówił wasze pomysły są bardzo dobre należą A gdzie te pieniądze tak i piszę pomysły są dobre i tam ludzie należą się pieniądze Natomiast nie zaproponował niczego mi nie chodzi o to zróbcie kupywać ale pomysł centra aktywności lokalnej i szczerze powiedziawszy już to brzmi tak że nie wiadomo co to ma być czy to ma być drugi dom kultury w gminie być coś takiego jak remiza strażacka Gdzie będą odbywały się wesela i spotkania sołeckie to przepraszam Co to ma być Ja sama nie wie co to aktywności lokalnej Czy to ma być właśnie coś do domu kultury są takie miejsca i może jest to za mało ale po to dajemy jakąś nową weź skomplikowaną nazwę nie tłumacząc czym czy ja nie mówię o tym że powinien być prosty przekaz pod tytułem oni wam dali 500 plus my wam damy 1000 plus po wiadomo że tak nie mógł powiedzieć i że nie ma na ale nie było tam żadnego pomysłu tego typu Wiem że zabrakło po prostu A może zabrakło po prostu czasu wiem że Rafał Trzaskowski został jak będą kupowane do tej kampanii w trakcie kandydatką policji Biała Małgorzata kidawa-błońska czy to była Małgorzata kidawa-błońska czy Rafał Trzaskowski to ten program jest programem konkrety natomiast jedno co ja słyszałam I to jest oczywiście bardzo piękne ważne i potrzebne zawołanie bo naprawdę bardzo dużo oglądałam transmisji z tych wieców i program oglądać dość dość uważnie to jedyne co ja słyszałam to tak my nie będziemy i nikogo dzielić my będzie prezydentem prezydentem wszystkich nie będę nikogo dziewięć o tym są te wybory o tym są te wybory o tym są te wybory o tym żeby się nie dzieje Opisz my jesteśmy podzieleni i takim zacinaniem rzeczywistości się tego nie zmieni i to co ja widzę jesteśmy podzieleni nadal ja uważam że jest też coś takiego że Platforma czy koalicja Obywatelska mówiąc szerzej nadal nie rozumie po polsku profesjonalny Oni nie umieją takich mów oni mnie rozumieją nie się bardzo nie Małgorzata trzaskowska Okej ale ja powiem tak o bóstwie Po takim drobnej rzeczy już nie mówię o tym że oczywiście wieczór wyborczy znowu w Warszawie a nie na prawda tak jakby w ogóle nie wiedzieli że istnieją takie miasta jak łowić jak jak Pułtusk Który wczoraj to było czy tam Płock tak pani prezydentowa Agata Duda Kornhauser Duda wystąpiła W eleganckiej sukni i myślę że dla niej przeżyła uczesana miała głową fryzjera na większości społeczeństwa to jest właśnie wizerunek pierwszej ładny natomiast Małgorzata trzaskowska która oczywiście jeżdżą w kampanii i mogła jeździć balerinkach Sherpa tak samo wybrała się na na wieczór wyborczy i my i myślę że wiele osób oglądając ją osób z prowincji przyzna mówiło tak kurczę no zaraz no ona nawet się nie uczesała dokładnie te włosy jest piękne to jak ona wygląda Nie no my potrzebujemy kogoś takiego eleganckiego jak prezydentowa a nie prawda