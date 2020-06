Wyniki wyborów 2020. Beata Szydło o "doskonałym" wyniku Dudy i starciu w drugiej turze

Była premier nie zapomniała podziękować wyborcom, którzy licznie udali się do lokali wyborczych. - Dziękuję Polakom, że poszli wczoraj do wyborów i dziękuję wszystkim, którzy poparli pana prezydenta – mówiła Szydło w Programie 1 Polskiego Radia.

Wyniki wyborów 2020. Beata Szydło o "wielkiej sile" Dudy

Szydło wskazała również, jaka może być przewaga Dudy nad Trzaskowskim podczas drugiej tury wyborów prezydenckich, która odbędzie się 12 lipca. - Andrzej Duda spotyka się z Polakami, ale on to robił przez ostatnie pięć lat i to jest jego wielka siła. Nie musi udawać, że jest zainteresowany sprawami Polaków, tak jak kandydat PO, bo je rzeczywiście zna.