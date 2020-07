WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze kinga duda + 4 Andrzej Dudapisaleksander kwaśniewskiwybory prezydenckie oprac. Krystian Winogrodzki 25 min. temu Wyniki wyborów 2020. Aleksander Kwaśniewski chce Kingi Dudy jako negocjatora - Jeśli Andrzej Duda przegra wybory, to Polska będzie miała bardziej zrównoważony system. Prezydent będzie mógł się nie zgadzać się z niektórymi... Rozwiń co będzie jak Andrzej Duda jednak … Rozwiń Transkrypcja: co będzie jak Andrzej Duda jednak przegra te wybory Polska będzie miała w bardziej zrównoważony system bo będzie miała prezydenta który będzie mógł kontrolą przekonywać większość parlamentarną nie zgadzać się z niektórymi nie dobrymi pomysłami i będzie oczywiście musiał współpracować to większość nie będzie współpracował nie dlatego że prezydent nie ma w Polsce takich uprawnień przejmować prerogatywy rządowe na przykład budżet jest w ogóle pozbawionym ingerencji prezydent ale pani może to będzie ta ale obóz władzy pogodzi się z tą porażką czy zaczną No to różne triki wyborcze obóz władzy będzie chciał nie uznawać wyników wyborczych i będzie starał się wszystko przeciwko tej połowie polskiego społeczeństwa No to jako negocjatora trzeba wysłać Kinga Duda ona jest młodą prawniczka ma doświadczenia z Londynu więc trochę już widziała jak świecie to się wyrobi by liderów pis-u że żeby tego nie czynić No bo moim zdaniem to hasło żeby skrócić w Polsce nie nienawiść obrażanie ludzi i kłamanie na temat ludzi jest niezwykle ważnym postulatem tylko czas zacząć od Jacka Kurskiego i telewizji publicznej ale to jest dzisiaj miejsce które sieje nienawiść tak dramatyczny bo właśnie Bez precedensu w historii Polski ale Panie prezydencie Pan mówi użył pan nawet takiego słowa że to jest hipokryzja mówiąc o tym zaproszeniu Andrzej Duda Mówi jeszcze tak jeżeli ktokolwiek się urażony jakimś moim działaniem Czy moje słowem przez te 5 lat nie tylko w kampanii proszę żeby przyjął moje przeprosiny dobrze bardzo ważne dobry początek Ja uważam że jeżeli to powie jeszcze przy tym czasie inauguracyjne Jeżeli taka będzie miała miejsce a później jeszcze czyny nas o tym przekonałem na przykład jego próba zmitygować Ania telewizji to ja to przyjmę bo bo dzisiaj byłem w takim momencie wszystkie te piękne słowa one łatwo wychodzą ZUS No bo boję się w dobrym nastroju wygrałem więc dziękuję Więc przepraszam i w ogóle to nie ja i tak dalej i tak dalej ale mam ze sobą 5 lat 5 lat dzielenia polskiego społeczeństwa w którym Andrzej Duda uczestniczył i ja mam nadzieję że Kinga przyjechała do Polski na dłużej że poświęci tacie trochę czasu Rouge takiego przekona do tej bardzo ważne I myślisz że byśmy się przestali nienawidzić No ale wiele władza ma to do siebie że ona powinna wykazywać się spełnia wspaniałomyślność bo ona ma władzę instrument To co przez pięć lat PiS robił to on władzę swoją wykonywał nie wspaniałomyślnie wobec swoich oponentów przeciwników ale brutalnie No nie chcę w tej chwili cytować dotyczące opozycji na które w żaden sposób nie można nazwać kulturalnymi czy czy eleganckim Ja już dostawą być jest wieczór i Dajmy sobie z tym spokój