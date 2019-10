Wyniki wyborów 2019. Władysław Kosiniak-Kamysz podsumowuje wyniki

Wyniki wyborów 2019. - Bardzo dziękujemy, że wszyscy poszliście do wyborów. Ze wybraliście nasz wspólny komitet Koalicji Polskiej - mówił po ogłoszeniu wyników Władysław Kosiniak-Kamysz. Lider Ludowców zaapelował do budowania "racjonalnego centrum". - Wszyscy Polacy tego potrzebują - dodał.

- Jeśli ten wynik się powtórzy, to jest to wielki mandat zaufania od naszych Rodaków dla racjonalnego centrum - dla "Koalicji Polskiej". Dla Polski braterskiej - mówił prezes PSL.

- Już dziś zapraszam wszystkich ludzi dobrej woli do budowania racjonalnego centrum. Ono jest potrzebne. To jest wielki sukces, to jest nasz wspólny sukces - stwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz.