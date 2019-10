Wyniki wyborów 2019 i co dalej? Pierwsze posiedzenie, dymisja rządu, nowy premier i expose

Wyniki wyborów parlamentarnych 2019 nie są jeszcze znane, ale już dziś wiemy, kiedy powinny odbyć się pierwsze obrady Sejmu w nowym składzie. Jak będą wyglądały najbliższe dni w polskiej polityce? Jak zostanie wyłoniony premier i Rząd? Czym jest expose? Wyjaśniamy.

Wyniki wyborów 2019 w poniedziałek lub wtorek. Posiedzenie za miesiąc?

Oficjalne wyniki wyborów poznamy najpewniej w poniedziałek wieczorem lub we wtorek rano. Kiedy nowi posłowie zajmą miejsca w Sejmie, a Rząd ogłosi nowego premiera? Zgodnie z polskim prawem posiedzenie nowego Sejmu powinno odbyć się nie później niż 30 dni od dnia wyborów parlamentarnych. Oznacza to, że nowe twarze w sejmowych ławach zobaczymy najpóźniej 12 listopada.

Wyniki wyborów 2019. Powołanie nowego premiera

W pierwszym i zarazem najpowszechniejszym scenariuszu premier jest desygnowany przez prezydenta. Następuje to z reguły po dymisji poprzedniego Rządu. Nowy premier proponuje skład Rządu. Co do zasady premierem może zostać każdy polityk, z partii, która wygrała wybory lub z dowolnego innego ugrupowania. Co ciekawe, premierem może zostać również osoba niezwiązana z polityką.