Wyniki wyborów 2019. Adam Lipiński: musiałem ryknąć jak stary żubr

- Premier Mateusz Morawiecki pozostanie na swoim stanowisku - powiedział podczas wywiadu Adam Lipiński. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości w zabawnym sposób zapewnił, że łódź Zjednoczonej Prawicy "płynie w odpowiednim kierunku, z odpowiednią szybkością".

Przypomnijmy: Lipiński w zeszłym tygodniu komentował zamieszanie z formowaniem nowego rządu. Po wypowiedziach Patryka Jakiego oraz doniesieniach związanych z kolejnymi żądaniami Zbigniewa Ziobry, wiceprezes PiS zareagował w mocny sposób. - Nie radzę nikomu rozchybotać łodzi jaką jest Zjednoczona Prawica. Ci, którzy ją rozchyboczą pierwsi z niej wypadają. Adresuję to do wszystkich gorących głów, które coś kombinują na boku - przyznał polityk w "Super Expressie".

Lipiński nie wycofał się jednak z pouczającego tonu wobec koalicjantów Prawa i Sprawiedliwości. - Trwają obecnie rozmowy z naszymi koalicjantami, oni faktycznie zwiększyli stan posiadania. Jednak to my mamy 200 posłów i my stanowimy główną siłę polityczną. Naszym koalicjantom (Porozumienie J. Gowina oraz Solidarna Polska Z. Ziobry - przyp. red.) radzę przyjąć zasadę proporcji - dodał wiceprezes PiS.