Wyniki matur. Kiedy rusza rok akademicki? Jakie zasady

11 sierpnia uczniowie szkół średnich poznali wyniki tegorocznych matur. Te zostały przesunięte o miesiąc z powodu epidemii koronawirusa. Jak poinformował dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, maturę zdało 74 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych; 17,2 proc. abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, ma prawo do poprawki we wrześniu.

Wciąż nie ma szczegółowych wytycznych dotyczących tego, jak w przyszłym roku akademickim będą wyglądały studia. Wiadomo, że część uczelni już zdecydowało, że zajęcia w semestrze zimowym odbywać się będzie zdalnie, czyli z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. To ma ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa wśród studentów i wykładowców.

Rozporządzenie w tej sprawie wydać ma ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego. Obecne rozporządzenie obowiązuje do 30 września i zakłada, że zajęcia dla studentów i doktorantów powinny odbywać się zdalnie wszędzie tam, gdzie to tylko możliwe. Wiele wskazuje na to, że tak samo będzie również w przyszłym roku akademickim 2020/21. Nowe wytyczne mają być znane w drugiej połowie sierpnia.