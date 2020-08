Wyniki matur. Kiedy rusza rekrutacja na studia?

Tegoroczną maturę zdało 74 proc. absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Większość z nich planuje studia. Bez zdanej matury nie mogli jednak złożyć papierów na wymarzoną uczelnię. Teraz jest już to możliwe. Kiedy rusza rekrutacja na studia licencjackie pierwszego stopnia?

Wyniki matur. Do kiedy trwa rekrutacja?

Termin trwania rekrutacji ustalony jest przez każdą uczelnię odrębnie. Część z nich rekrutację kończy w połowie sierpnia, inne nabór studentów prowadzą do końca sierpnia, a nawet we wrześniu. Zalecane jest sprawdzenie informacji o terminie rekrutacji na stronie internetowej danej uczelni.

Nadal nie ma szczegółowych wytycznych dotyczących tego, jak w przyszłym roku akademickim będą wyglądały studia. Wiadomo, że część uczelni już zdecydowało, że zajęcia w semestrze zimowym odbywać się będzie zdalnie, czyli z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. To ma ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa wśród studentów i wykładowców.

Rozporządzenie w tej sprawie wydać ma ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego. Obecne rozporządzenie obowiązuje do 30 września i zakłada, że zajęcia dla studentów i doktorantów powinny odbywać się zdalnie wszędzie tam, gdzie to tylko możliwe. Wiele wskazuje na to, że tak samo będzie również w przyszłym roku akademickim 2020/21. Nowe wytyczne mają być znane w drugiej połowie sierpnia.