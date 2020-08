Wyniki matur 2020. Sprawdź, gdzie dostępne będą wyniki

Wyniki matur 2020. Kto zdał maturę?

W związku z epidemią obie zostały przesunięte o miesiąc – sesja maturalna rozpoczęła się 8 czerwca, trwała do 29 czerwca. Wyniki matur 2020 wskażą, kto w tym roku zdał egzamin dojrzałości, a kto powinien go powtórzyć. Aby zdać maturę, uczeń musi mieć minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Nie wlicza się w to wynik z egzaminu z przedmiotu do wyboru. Ten jest natomiast brany pod uwagę przy rekrutacji na studia.