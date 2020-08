Wyniki matur 2020 już dostępne. Gdzie i jak sprawdzić?

We wtorek 11 sierpnia maturzyści poznają wyniki matur 2020. Jak i gdzie je sprawdzić? Wyniki matur 2020 są dostępne na stronach Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych (OKE). Absolwenci liceów i techników mają do nich dostęp przez internet.

Aby zdać maturę, trzeba mieć 30 proc. punktów z każdego z przedmiotów obowiązkowych (język polski, język obcy, matematyka). Punktacja z przedmiotu dodatkowego nie jest brana pod uwagę. Do zdania matury konieczne było też przystąpienie do przynajmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym.

W tym roku pierwszy raz od 2005 maturzyści przystąpili do egzaminów dojrzałości dopiero w czerwcu, a nie jak do tej pory - w maju. A to wszystko przez pandemię koronawirusa. Dodatkowo same egzaminy odbywały się w reżimie sanitarnym.