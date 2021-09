Wyniki kontroli NIK. Cimoszewicz o przeciekach

Na czwartek zapowiedziano konferencję, podczas której zaprezentowane zostaną wyniki kontroli NIK dotyczącej Funduszu Sprawiedliwości. O tym, co może znaleźć się w raporcie, powiedział w programie "Newsroom WP" były premier i europoseł Włodzimierz Cimoszewicz. - Ten fundusz powstał niedawno. Kiedy byłem ministrem sprawiedliwości, nie mieliśmy czegoś takiego do dyspozycji. (...) Teraz, jak rozumiem, minister sprawiedliwości dysponuje bardzo dużymi kwotami, z których ma udzielać pomocy także osobom pokrzywdzonym. Nie znam oczywiście raportu NIK-u i z zainteresowaniem zapoznam się z tymi ustaleniami. Jak jednak wynika ze wszystkich przecieków, dochodziło do ogromnych nieprawidłowości. Pan Ziobro czy też zastępcy działający w jego imieniu, mieli podejmować decyzje o ogromnych i nieuzasadnionych wydatkach - powiedział Cimoszewicz. Jak przekonywał były premier, takie wnioski nie byłyby dla niego w żaden sposób zaskakujące. - Mamy wiele przykładów szastania groszem publicznym przez różnych członków rządu PiS. Zarówno w resorcie zdrowia, jak i przez pana Sasina i samego premiera. To setki milionów złotych kompletnie nierozliczonych, często zmarnowanych, albo takich, które przepłynęły do prywatnych kieszeni znajomych - stwierdził. Cimoszewicz odniósł się także do komunikatu przedstawiciela Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, w którym instytucja informuje, że "pokonała przed sądem Zbigniewa Ziobro z całą jego upolitycznioną prokuraturą", a Sąd Okręgowy w Warszawie na jej wniosek nakazał wszczęcia śledztwa w sprawie wyborów kopertowych. - Kiedy 5 lat temu po raz pierwszy zaczęliśmy rozmawiać o posunięciach PiS-u w obszarze sądownictwa, byłem zapytany, dlaczego oni to robią. Powiedziałem, że nie tylko po to, by móc represjonować przeciwników, ale przede wszystkim, żeby móc chronić swoich ludzi. Dziś widzimy to w pełnej krasie. Prokuratura odmawia wszczynania postępowań, kiedy w sposób oczywisty zachodzi niezwykle wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa przez ludzi władzy. Coraz częściej sądy wydają więc takie postanowienia, ale jestem niestety pełen sceptycyzmu, gdy chodzi o wykonanie tych poleceń przez prokuraturę. (...) Idę o każdy zakład, że w ogromnej większości przypadków nic z tego nie będzie - przyznał Cimoszewicz.