Wynalazca Peter Madsen zabił dziennikarkę Kim Wall. Teraz ożenił się z aktywistką Jenny Curpen

Duńczyk swoją wybrankę poślubił w więzieniu, gdzie odsiaduje wyrok dożywocia za brutalne zabójstwo szwedzkiej dziennikarki. Do zdarzenia doszło w grudniu, a Peter Madsen informacją podzielił się w mediach społecznościowych.

Peter Madsen został skazany na dożywocie za brutalne zabójstwo szwedzkiej dziennikarki Kim Wall, do którego doszło w sierpniu 2017 r. Duńczyk został również skazany za gwałt i zbezczeszczenie zwłok. W trakcie procesu mężczyzna zaprzeczał, że zamordował kobietę. Przyznał się jedynie do poćwiartowania ciała i wrzucenia go do morza. Sąd twierdzi, że zbrodnia została zaplanowana od początku do końca.