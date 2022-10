Wyłowili ciało z Wisły. Unosiło się na wodzie

Rano w pobliżu mostu Grunwaldzkiego w Krakowie przechodzień zauważył ciało unoszące się na wodzie. Natychmiast zawiadomił policję. Na razie wiadomo, że są to najprawdopodobniej zwłoki mężczyzny w wieku ok. 30-40 lat. Ciało było w wodzie co najmniej od kilku dni.