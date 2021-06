Wykorzystywanie seksualne w Kościele. Komisja ds. pedofilii wydała komunikat

Z raportu przedstawionego przez dyrektora Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego ks. Wojciecha Sadłonia wynika, że od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. wpłynęło do diecezji oraz zakonów męskich 368 zgłoszeń o wykorzystywaniu seksualnym małoletnich. Do upublicznionych danych odnieśli się członkowie Państwowej Komisji ds. Pedofilii.