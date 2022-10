Wyjechać? Zostać? Wrócić? Życie w Charkowie w trzech historiach

Pojechaliśmy do mojej matki, do Berdyczowa. Trzy miesiące w rodzinnych stronach, z dala od rosyjskich bomb i artylerii. Niby spokój, szef zgodził się na pracę zdalną, a jednak ciągnęło mnie do własnego domu, do życia, które tak długo budowaliśmy i tak bardzo kochaliśmy.