Wyjawił informację o Dudzie i Kaczyńskim. "Piaskownica"

Największa na świecie agencja prasowa Bloomberg podała, że Unia Europejska przygotowuje się do wstrzymania wypłat milionów złotych dla Polski. Powodem ma być niewykonanie orzeczenia TSUE ws. kopalni Turów. Jak dodaje agencja, kary mają być potrącane z wypłat budżetowych, a nie Krajowego Planu Odbudowy. Sprawę komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. W kontekście KPO zaapelował o zlikwidowanie Izby Dyscyplinarnej. Przypomnijmy, do jej zawieszenia zobowiązał Polskę TSUE. Prowadzący program Patryk Michalski zwrócił uwagę, że prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział, że Izba Dyscyplinarna może być zlikwidowana, ale nie mogą się dogadać z prezydentem. - Pan Kaczyński nie widział się z panem Dudą rok i dwa miesiące. W sprawach poważnych nie rozmawiali ze sobą. Takie mam informacje. Jeden ma muchy w nosie i drugi ma muchy w nosie. Dwóch dorosłych facetów nie może się dogadać, to pan, ja, pana rodzina, moja rodzina, rodzina ludzi, którzy nas oglądają i słuchają, mają tracić? Bo dwóch dorosłych facetów się nie lubi?! To jest tragedia! - komentował Czarzasty. - Dwóch facetów nie może się dogadać, więc nie mamy 270 mld. To jest piaskownica - podsumował.