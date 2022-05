Wyjątkowe odkrycie w Nowym Sączu. Rzuca nowe światło na historię miasta

Wstępnie datowana na połowę XIV lub początek XV wieku moneta jest niewielka, jednak budzi duże zainteresowanie numizmatyków. Fakt, że do tej pory nie spotkali się z takim egzemplarzem może świadczyć o tym, że denar został przed laty wybity lokalnie na ziemi sądeckiej. - Jeśli nie znajdzie się taka moneta w katalogach, zbiorach historycznych to może się okazać, że jest to moneta bita w Nowym Sączu przez mennicę sądecką. Przypominam, że w akcie lokacyjnym założenia miasta było wspomniane, że miasto miało takie uprawnienia do bicia monety. Byłoby to bardzo spektakularne odkrycie, bo wskazywałoby, że miasto z tego prawa skorzystało. A ta moneta byłaby fizycznym potwierdzeniem tego prawa. - powiedział prezes Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Nowym Sączu Jarosław Suwała.